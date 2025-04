QUI CATANIA: Bethers si allena con gli altri portieri in organico

Stagione doppiamente sfortunata per Klavs Bethers. Dopo avere riscontrato importanti problemi fisici negli ultimi mesi dello scorso campionato, anche quest’anno il portiere lettone è stato costretto a rimanere a lungo fermo ai box. Prima l’infortunio alla testa riportato nella seconda metà di settembre, poi la distorsione alla caviglia con cui ha fatto i conti da dicembre in poi, saltando anche gli impegni con la Nazionale Under 21.

Una volta appresa l’entità dell’infortunio, il Catania è corso ai ripari prelevando dalla lista degli svincolati l’ex Reggina Alessandro Farroni. In seguito è approdato in Sicilia anche Andrea Dini, in sostituzione di Marius Adamonis, ceduto al Sudtirol. Dini, acquistato dal Catanzaro, ha “pareggiato” in questo momento il numero di ‘clean sheet’ in campionato degli stessi Bethers e Adamonis.

A proposito dell’estremo difensore classe 2003, in questi giorni i rossazzurri hanno ripreso gli allenamenti in sede e proprio Bethers lavora regolarmente con altri portieri in organico (Dini, Farroni e Butano). Finalmente una buona notizia per lui, protagonista con la maglia del Catania nell’anno della vittoria del campionato di Serie D e che, da quando veste il rossazzurro, ha totalizzato complessivamente 67 presenze in competizioni ufficiali subendo 50 reti e mantenendo 29 volte la porta inviolata.

