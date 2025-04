QUI CATANIA: campionato agli sgoccioli, l’importanza di difendere il quinto posto

La quarta posizione consentirebbe di partecipare direttamente al secondo turno della fase playoff del girone, costituendo un vantaggio non trascurabile. Qualora il Catania avesse centrato l’impresa di fare bottino pieno al cospetto dell’Avellino, si sarebbe portato a -1 proprio dal quarto posto attualmente occupato dal Crotone. La distanza, invece, è rimasta inalterata. L’obiettivo più alla portata dei rossazzurri sembra essere quello ipotizzato qualche settimana fa, cioè ottenere un piazzamento in quinta posizione.

Questo permetterebbe di giocare i primi due turni della fase playoff del girone tra le mura amiche potendo sfruttare due risultati su tre (basterebbe, infatti, anche il pareggio per qualificarsi). Non sarà semplice perchè gli etnei dovranno affrontare da qui alla fine della regular season sia la Cavese che il Potenza in trasferta. A Cava de’ Tirreni il Catania troverà un avversario voglioso di punti all’inseguimento della zona playoff, in un campo tradizionalmente ostico ed in un contesto ambientale particolare vista l’accesa rivalità sportiva. Il Potenza, invece, occupa già la griglia playoff e, come il Catania, lotta per l’acquisizione della posizione migliore possibile in graduatori.

Il calendario non è favorevole ai rossazzurri che osserveranno anche un turno di riposo, a differenza di Benevento e Potenza che, dunque, giocheranno una gara in più. Catania chiamato a respingere gli assalti di queste squadre e dell’AZ Picerno, che proprio nei giorni scorsi – attraverso le parole del terzino Gabriele Pagliai – mira al raggiungimento del quinto posto ed ha collezionato finora gli stessi punti del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***