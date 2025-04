QUI CATANIA: Dini e Inglese inseriti nella Top 11 di TuttoC

Il portale nazionale TuttoC.com, inserisce nella consueta Top 11 dell’ultimo turno di campionato due calciatori del Catania. Si tratta del portiere Andrea Dini e dell’attaccante Roberto Inglese.

Nel primo caso è stato espresso il seguente giudizio: “E’ vero che nel finale si concede un’uscita a vuoto che per poco non costava caro, ma nel complesso la sua partita è stata positiva. Nel primo tempo è decisivo sul tiro velenoso di Siatounis, con il pallone che gli rimbalza davanti e una traiettoria che poteva diventare ingannevole. In avvio di ripresa dice di no a Petrungaro coprendo bene il palo di competenza”. Sulla prestazione di Inglese: “Un colpo di testa da centravanti vero, la specialità della casa. Bellissimo anche l’assist di Dalmonte che, in 20 minuti, lo ha messo spesso in condizione di creare pericoli alla retroguardia del Potenza. Se in forma può essere davvero l’attaccante più forte in assoluto negli spareggi promozione”.

