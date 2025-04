QUI CATANIA: Dini titolare indiscusso, pareggiato il conto dei ‘clean sheet’ con Bethers e Adamonis

La ritrovata solidità difensiva del Catania è anche frutto del contributo offerto a difesa dei pali da Andrea Dini. Il portiere, che il Catania ha prelevato a gennaio dal Catanzaro, sta trasmettendo sicurezza al reparto arretrato. I compagni, tra l’altro, lo sollecitano il meno possibile negli interventi. Questo a conferma che tutta la squadra svolge un lavoro proficuo in fase difensiva. Nell’ultimo mese Dini ha fatto registrare quattro ‘clean sheet’, rispettivamente in occasione delle gare disputate con ACR Messina, Crotone, Trapani e Cavese.

Stesso numero stagionale di reti inviolate di Klavs Bethers e Marius Adamonis (entrambi con 9 presenze in campionato subendo rispettivamente 6 e 11 reti): il primo assente dal campo da dicembre causa infortunio, il secondo ceduto nella sessione invernale del calciomercato al Sudtirol. Nel corso della stagione, spesso si sono alternati in porta Bethers e Adamonis, situazione attraverso la quale il Catania non ha ricavato garanzie adeguate. Spazio anche al giovanissimo Damiano Butano e ad Alessandro Farroni. Ben cinque portieri utilizzati da Toscano in questo campionato, per poi affidare con continuità le chiavi della porta rossazzurra a Dini, titolare indiscusso dal 26 gennaio.

