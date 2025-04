QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro la Cavese

In occasione del match dello stadio “Simonetta Lamberti” contro la Cavese, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro e Anastasio a completamento del reparto arretrato; Raimo, De Rose, Quaini e Lunetta a centrocampo con Jimenez e Stoppa alle spalle di Inglese in avanti.

Rispetto alla precedente gara di campionato disputata al cospetto dell’Avellino, i tifosi del Catania sarebbero dunque favorevoli ad effettuare qualche cambio nella formazione di partenza: Anastasio braccetto sinistro, Lunetta arretrato a centrocampo, Quaini in mediana inserendo in avanti sia Stoppa che Inglese. Ricordiamo che, per l’occasione, il tecnico degli etnei non ha inserito nella lista delle convocazioni Bethers, Luperini, Guglielmotti e lo squalificato Di Tacchio.

