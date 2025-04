QUI CATANIA: gol “dalla panchina”, rossazzurri al terzo posto nel girone C di Serie C

11 gol messi a segno da calciatori che hanno fatto il loro ingresso in campo a partita in corso. E’ il bottino realizzativo di elementi che il tecnico del Catania Domenico Toscano ha inserito in corso d’opera, a conferma dell’importanza dei cinque cambi a disposizione e che chi entra dalla panchina riesce in più occasioni a trovare la via della rete.

Viene fuori che Inglese, oltre ad essere il miglior marcatore rossazzurro stagionale, è anche il calciatore del Catania ad essere andato in gol con più frequenza partendo dalla panchina nella squadra di Toscano (3 volte) davanti a Jimenez (2). Nel girone C di Serie C, il Catania è la terza squadra che con maggiore assiduità entra nel tabellino dei marcatori attraverso la gestione dei cambi, dopo Giugliano e AZ Picerno (entrambi con 13 calciatori a segno da subentrati). Alle spalle dei rossazzurri compagini come Benevento (10), Avellino e Audace Cerignola (9).

