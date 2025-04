QUI CATANIA: i rossazzurri a Potenza con un Guglielmotti in più nel motore?

Inizia una nuova settimana di lavoro per il Catania in sede. Sullo sfondo non c’è alcuna gara ufficiale da preparare nel weekend, ma potrebbe profilarsi lo svolgimento di un test amichevole con una formazione che milita nelle serie inferiori (Serie D o Eccellenza). I prossimi giorni, in ogni caso, saranno utili per incrementare il tono muscolare, fare rifiatare un pò chi ha tirato a lungo la carretta, migliorare lo stato di forma di chi è rientrato dall’infermeria e recuperare altri acciaccati.

In questo senso Allegretto, dopo essersi sottoposto ad accertamenti diagnostici in ospedale, è stato dimesso. Mister Toscano ha rassicurato tutti, dicendo di non essersi trattato di nulla di grave per il difensore. L’auspicio è di potere utilizzare o almeno inserire nella lista delle convocazioni per la trasferta del 26 Aprile a Potenza il laterale destro Davide Guglielmotti. Ritrovare la piena efficienza fisica dell’ex calciatore del Lecco in vista dei playoff sarebbe un tassello ulteriormente importante per Toscano e la sua squadra, aggiungendo un elemento importante che arricchisce le caratteristiche a disposizione.

