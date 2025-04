QUI CATANIA: in caso di qualificazione, al secondo turno match con Benevento, Potenza o AZ Picerno

In casa rossazzurra ci si prepara per la disputa dei playoff. Arriva l’appuntamento decisivo della stagione per il Catania, dopo avere archiviato il campionato con un piazzamento al quinto posto che consentirà alla squadra rossazzurra di affrontare il primo turno della fase del girone in casa, avendo due risultati su tre a disposizione nell’arco dei 90′. Idem qualora il Catania accedesse al secondo turno.

Ma quale avversario sfideranno gli etnei in caso di successo domenica sera contro il Giugliano? A termini di regolamento, nel secondo turno entrerà in gioco il Crotone che avrà il diritto di giocare tra le mura amiche contro la formazione peggio classificata in campionato tra quelle che passeranno il primo turno, mentre le altre due si affronteranno sempre in gara secca sul campo della migliore in classifica.

A titolo di esempio, se Benevento e Potenza – impegnate in casa al cospetto di Juventus Next Gen e AZ Picerno – dovessero vincere, il Catania andrebbe a sfidare i sanniti al “Massimino”, mentre i potentini renderebbero visita al Crotone. Viceversa se, nel primo turno, Juve e Picerno facessero bottino pieno in trasferta, i bianconeri affronterebbero il Crotone allo “Scida” ed i rossazzurri il Picerno in Sicilia.

Ancora: se il Benevento dovesse essere eliminato dalla Juve, il Crotone se la vedrebbe con la squadra piemontese mentre il Catania si confronterebbe al “Massimino” con la vincente del derby Potenza-Picerno. In ogni caso per la squadra di mister Toscano è impossibile disputare il secondo turno della fase del girone con Crotone o Juventus Next Gen.

