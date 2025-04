QUI CATANIA: martello Toscano, i punti su cui il tecnico rossazzurro insiste

Ultima gara della stagione regolare prima dei playoff. Mister Toscano insiste, vuole un Catania che arrivi nel migliore dei modi all’appuntamento decisivo della stagione. L’allenatore rossazzurro è sempre stato un martello nei confronti della squadra, tenendo in modo particolare al rispetto di determinate indicazioni attraverso un lavoro certosino e qualificato. Tutto parte dall’applicazione, dalla voglia che ci si mette su ogni centimetro di campo. Tralasciando la ricerca di alibi che non portano da nessuna parte, favorendo invece la qualità del lavoro con il giusto atteggiamento da adottare.

Toscano chiede in primis attenzione, nella cura dei dettagli e nella concentrazione perchè le prossime partite saranno tutte con un livello qualitativo alto e dove il particolare farà la differenza. Le iniziative, il coraggio, la capacità di produrre e non concedere all’avversario si riveleranno aspetti determinanti. In questo senso c’è da lavorare soprattutto sull’aspetto mentale, che muove ogni cosa. Mettendo in atto la strategia giusta per colpire gli avversari, sfruttando i loro punti deboli e valorizzando le proprie qualità.

Equilibrio, compattezza e pericolosità sono i punti su cui Toscano si focalizza da tempo, assicurandosi che la squadra li recepisca quasi in maniera ossessiva. Concentrandosi sulla prestazione, sulla capacità di limitare la pericolosità degli avversari e produrre con coraggio e personalità nel momento in cui i rossazzurri entrano in possesso della sfera.

Portando una maggiore superiorità numerica sugli esterni. Assumendo un atteggiamento il più possibile costante e continuo nei 90′ minuti, per cinismo ed intensità, senza frenesia, con pazienza, lucidità ed equilibrio. Passa da qui, probabilmente lo step di crescita vero di un Catania che deve imparare a sbagliare sempre meno, in special modo negli ultimi 16 metri, portando più uomini dentro l’area di rigore avversaria ed evidenziando più cattiveria e cinismo sotto porta.

In campo e fuori il Catania sembra avere trovato l’alchimia e la sinergia giuste che ti portano a lavorare in un certo modo, ad alzare il livello degli allenamenti e della competizione. Un aspetto fondamentale, questo, che però va sempre alimentato per continuare a crescere in termini di chimica, empatia, affiatamento, perseguendo l’obiettivo comune. Tutti insieme.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***