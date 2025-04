QUI CATANIA: missione Potenza, allenamenti ripresi lunedì

Cinque sessioni mattutine consecutive al “Cibalino” e al “Mazzola” di Misterbianco. Questo il programma degli allenamenti in vista della trasferta di Potenza. Il Catania ha ripreso a lavorare da lunedì, in preparazione dell’ultima gara della regular season. Serenità nel volto di giocatori e staff tecnico visto il periodo favorevole attraversato dalla squadra di mister Toscano che, ad eccezione della sconfitta interna con l’Avellino maturata il 6 Aprile, nelle ultime dieci partite non ha mai perso collezionando 5 vittorie e 4 pareggi.

In più i risultati della 37a Giornata, malgrado il Catania non sia sceso in campo, non hanno fatto perdere il quinto posto in classifica ai rossazzurri. Un pò di positività non guasta, quando si avvicina non solo la fine del campionato ma anche l’inizio della post season. Affrontando quei playoff che, nella speranza di tutto l’ambiente, possano durare più a lungo possibile.

Prima però la testa è interamente rivolta alla sfida del “Viviani”. Proprio perchè c’è la quinta posizione da difendere e un test da sostenere al cospetto di una diretta concorrente, importante per il coefficiente di difficoltà della sfida ma anche per meglio valutare lo stato di forma e la condizione psico-fisica degli atleti, poco prima di disputare gli spareggi. Per il Catania la tappa di avvicinamento al match proseguirà con sedute di lavoro in programma fino al venerdì, prima di partire alla volta della Basilicata.

