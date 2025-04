QUI CATANIA: occhio ai cartellini, eventuali squalifiche da scontare nei playoff

In merito all’attuale situazione disciplinare in casa rossazzurra va fatta una precisazione. Sette giocatori del Catania (Ierardi, Dini, De Paoli, De Rose, Gega, Montalto e Anastasio) entrerebbero normalmente in diffida al prossimo giallo rimediato ma, considerando il fatto che gli etnei giocheranno l’ultima partita della regular season, l’eventuale ammonizione a Potenza non determinerebbe l’inserimento nella lista dei diffidati. Guglielmotti, Jimenez e Frisenna, che sono invece già in regime di diffida, in caso di nuovo giallo verrebbero squalificati in vista dei playoff. In generale tutte le squalifiche irrogate nella regular season devono essere scontate nei playoff, sulla base del regolamento vigente.

