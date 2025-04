QUI CATANIA: possibile amichevole venerdì mattina, Allegretto in ospedale per accertamenti

Dopo la vittoria di Cava de’ Tirreni, il Catania osserverà un turno di riposo. Mister Toscano ha sottolineato ai microfoni di Telecolor che la sua squadra comincerà a sostenere gli allenamenti settimanali dal lunedì al venerdì. Si cercherà di organizzare un confronto amichevole nella mattinata di venerdì. A tal proposito il club è in contatto con due squadre del campionato di Eccellenza o interregionale. La società rossazzurra ha, poi, diffuso un comunicato evidenziando che “in seguito ad un trauma contusivo alla testa nel corso della gara Cavese-Catania, Andrea Allegretto è stato trasportato in ospedale per accertamenti diagnostici. Al difensore rossazzurro, auguri di pronta ripresa”, si legge.

