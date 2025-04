QUI CATANIA: primo turno playoff in casa, avversario il Giugliano

L’archiviazione della 38a Giornata del gruppo C di Serie C determina anche la griglia definitiva dei playoff. Alla luce dei risultati maturati, il Catania disputerà il primo turno playoff del girone allo stadio “Angelo Massimino” contro il Giugliano.

I tigrotti, che in questo campionato hanno battuto i rossazzurri al “De Cristofaro” per 3-2 all’andata e perso in Sicilia 3-1 il match di ritorno, avranno un solo risultato a disposizione per accedere al turno successivo, la vittoria. Al Catania, invece, basterebbe anche un eventuale pareggio per riuscire nell’intento, essendo meglio classificato rispetto ai gialloblu. Appuntamento casalingo in gara unica fissato per domenica 4 maggio. La formazione di mister Toscano, qualora superasse il turno, in quello successivo – mercoledì 7 maggio – giocherebbe nuovamente tra le mura amiche, sempre con due risultati su tre a disposizione ed in gara unica.

