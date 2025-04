QUI CATANIA: ruolino di marcia esterno migliore di tutti in C nelle ultime 5 gare

Un dato statistico certifica il buon andamento del Catania in trasferta. Ed è quello che riguarda lo stato di forma della squadra di mister Toscano nelle ultime 5 partite giocate lontano dal “Massimino”, con ben 13 punti raccolti. Nessuno, ad una giornata dal termine del campionato, ha fatto meglio dei rossazzurri nel girone meridionale di Serie C. Alle spalle del Catania spicca l’Avellino, fresco di promozione in cadetteria, che negli ultimi 5 incontri esterni ha raccolto un punto in meno. Rispetto alla formazione irpina, inoltre, gli etnei hanno siglato più reti (10 contro 7) subendone meno (2 contro 4).

Anche includendo le ultime cinque gare in trasferta nel girone A e B viene fuori che il Catania ha collezionato un numero di punti maggiore. La squadra di Toscano ha fatto meglio di Virtus Entella, Padova (neo promosse in B) e tutte le altre compagini del campionato di terza serie. Un aspetto, questo, che dona certezze e fiducia al Catania, chiamato a confermare in trend positivo in trasferta e migliorare sensibilmente il rendimento casalingo nel corso dei playoff.

