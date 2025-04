QUI CATANIA: Toscano lavora anche su una proposta di gioco con quattro attaccanti

Modifiche nell’assetto tattico rossazzurro? L’allenatore Mimmo Toscano ci pensa. E’ stato lui stesso a confermarlo in occasione della recente conferenza stampa che ha preceduto la partenza della squadra per Cava de’ Tirreni.

“Cambiare il sistema di gioco giocando con quattro attaccanti potrebbe essere un’idea. L’idea mi sta balenando per sfruttare anche meglio le qualità degli attaccanti. Metterne quattro davanti mi sta stuzzicando ma non puoi lavorarci dall’oggi al domani. Questa soluzione l’abbiamo provata anche a partita in corso con l’Avellino nel finale, ci devi lavorare”. Parole del mister che hanno trovato riscontro nel confronto casalingo con l’Avellino, impiegando il Catania nel corso della ripresa Dalmonte, Stoppa, Lunetta e Inglese insieme, con l’intento di massimizzare le potenzialità offensive di una squadra che ha a disposizione anche un elemento come Jimenez, altro giocatore che per tecnica e qualità incide. Eccome.

In un contesto dove il Catania sembra avere trovato un equilibrio tattico ben definito, studiare una variazione sul tema che permetta di esaltare altre caratteristiche può essere una carta utile da giocare. La settimana di lavoro, iniziata lunedì, non prevede la preparazione di gare ufficiali nel weekend, vista la cancellazione del match in origine previsto col Taranto (ma i rossazzurri dovrebbero disputare un amichevole contro una formazione di Eccellenza o Serie D, ndr). Toscano può approfittarne per concentrarsi anche su questa stuzzicante e coraggiosa proposta di gioco.

Inserire più attaccanti in campo significa aumentare il peso offensivo negli ultimi metri. In teoria il Catania possiede gli uomini in organico per poterlo fare ma, in questo caso, il lavoro principale consisterebbe nella salvaguardia degli equilibri complessivi di squadra, dimostrando che il collettivo sia in grado di assorbire meccanismi e schemi votati principalmente ad offendere anche attraverso una condizione atletica significativa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***