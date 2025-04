QUI CATANIA: Toscano, più di 470 panchine tra i professionisti

Ben 475 partite vissute da allenatore professionista per Domenico Toscano. L’attuale allenatore del Catania ha fatto registrare fin qui un bilancio di 219 vittorie, 134 pareggi e 122 in carriera con un totale di 665 gol fatti e 472 fatti al timone di squadre professionistiche.

Dal Cosenza alla Ternana passando per il Novara, poi ancora l’esperienza in Umbria proseguendo con i trascorsi sulla panchina dell’Avellino, della Feralpisalò, della Reggina e del Cesena prima dell’approdo alle pendici dell’Etna. Nato a Cardeto (Reggio Calabria) il 4 agosto 1971, Toscano ha conquistato in carriera quattro promozioni in Serie B: con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nello scorso campionato. Oggi guida il Catania avendo collezionato finora in C 13 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte con 47 reti all’attivo, 33 al passivo e 1.55 punti di media a partita.

