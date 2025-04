QUI CATANIA: turno di riposo per il Benevento, occasione di portarsi a +4 sui sanniti

Sfida contro la capolista. Il Catania misurerà le proprie ambizioni con un avversario forte, che mira alla promozione diretta e se la giocherà fino alla fine con l’Audace Cerignola. Rossazzurri che scenderanno in campo con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. In questo senso il Catania può sfruttare il vantaggio che una diretta concorrente, il Benevento, nel weekend dovrà osservare un turno di riposo.

Toccherà anche al Catania riposare tra qualche settimana, ma intanto la squadra di Toscano ha l’opportunità di portarsi a +4 dai sanniti, attuale sesta forza del girone C. E chissà che, nel frattempo, gli etnei non possano rosicchiare qualche punto al Crotone quarto, anche se – obiettivamente – la quarta posizione sembra essere meno alla portata dei rossazzurri in questo momento. Al di là del piazzamento finale in classifica, la gara di domenica sera rappresenta un test molto utile in vista degli spareggi promozione che inizieranno a maggio.

