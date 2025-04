QUI CATANIA: ultimi 90′ a difesa del quinto posto, al “Viviani” senza fare calcoli

Il Catania sorride. I rossazzurri, spettatori della 37a Giornata del girone C di Serie C avendo osservato un turno di stop forzato a causa della cancellazione dell’impegno col Taranto, possono ritenersi soddisfatti dei risultati maturati. Benevento e Potenza, infatti, avevano la possibilità di scavalcare o agganciare al quinto posto proprio la squadra di Toscano, ma sia i sanniti che i lucani hanno steccato.

Benevento ko in casa contro il Trapani (che spera fino all’ultimo nel decimo posto), Potenza sconfitto a Latina. Di conseguenza il Catania conserva un punto di vantaggio e sabato prossimo affronterà proprio il Potenza, in quello che rappresenta un autentico scontro diretto. Ultimi 90′ per difendere la quinta posizione, che darebbe la garanzia di giocare i primi due turni dei playoff tra le mura amiche con due risultati su tre a disposizione.

Molto meglio evitare di fare calcoli e scendere in campo unicamente per vincere. Anche perchè il Benevento è lì e proverà ad approfittare di un eventuale passo falso del Catania, sfidando fuori casa un Giugliano comunque non ancora sicuro del raggiungimento aritmetico dei playoff e che darà sportivamente battaglia. L’AZ Picerno, invece, è tagliato fuori dal discorso quinto posto, piazzamento irraggiungibile a prescindere dall’esito di Potenza-Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***