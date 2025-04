QUI CATANIA: vicino il recupero di Guglielmotti. Anche Dalmonte in cerca di minutaggio

Prima un infortunio a novembre, poi l’influenza, la bronchite e un problema muscolare che lo ha tenuto fermo fino ad ora. Troppo spesso l’esterno destro rossazzurro Davide Guglielmotti è stato costretto a rimanere fermo ai box nel corso della stagione. Ad oggi quella di Altamura del 23 febbraio scorso è l’ultima gara ufficiale disputata dal laterale classe 1994, autore di 3 gol su 20 gare ufficiali giocate con la maglia del Catania.

In casa rossazzurra mancano appena due partite da qui al termine della regular season e Guglielmotti vede più vicino il rientro, forse in occasione del confronto esterno con il Potenza, in calendario il 26 aprile. Per il resto non dovrebbe mancare molto tempo affinchè torni a lavorare regolarmente con la squadra Klavs Bethers, mentre il centrocampista Gregorio Luperini, come comunicato nei giorni scorsi dalla società rossazzurra, è costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico a seguito di un problema inguinale. I prossimi giorni saranno utili per Inglese, che potrà mettere ulteriore benzina nelle gambe, e l’attaccante Nicola Dalmonte, che anche lui ha rimesso piede in campo domenica sera nel corso del secondo tempo.

