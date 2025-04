RAIMO: gol con dedica speciale al nonno che non c’è più

Primo gol in maglia rossazzurra per Alessandro Raimo, contribuendo anche lui a difendere il quinto posto in classifica. Sua la rete del momentaneo 0-1 del Catania a Potenza. Una realizzazione che ricercava da tempo, fortemente, come da lui stesso sottolineato più volte a mezzo stampa. Questo gol ha un sapore ancora più particolare, con una dedica speciale rivolta al nonno tragicamente scomparso nei mesi scorsi: Aldo Agroppi, una delle più grandi bandiere del calcio italiano, a cavallo fra gli anni ’60 e ’70 uomo-simbolo del Torino.

Il laterale destro in forza al Catania ha parlato di recente del suo rapporto con lui ai microfoni di Globus Television: “Sono cresciuto avendo una persona che ha vissuto di calcio. Questo rappresenta un privilegio perchè non tutti hanno in casa qualcuno con cui potersi confrontare e ha fatto questo lavoro ai massimi livelli. Mi ha semplificato il percorso, dandomi una mano continua. Lui mi ha sempre rimarcato l’importanza del comportamento fuori dal campo perchè prima di essere calciatori bisogna essere uomini per farsi apprezzare ancora di più”.

Un legame molto forte, quello tra Raimo ed il nonno, il quale da lassù sarà fiero ed orgoglioso dei progressi evidenziati dal nipote, che per spirito di sacrificio e abnegazione non è secondo a nessuno.

