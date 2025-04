NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Le rossazzurre Vittoria Musumeci, centrocampista classe 2008, e Carlotta Sciuto, attaccante classe 2009, sono tre le 20 calciatrici under 23 convocate in vista della partecipazione della Rappresentativa Regionale Femminile al sessantunesimo “Torneo delle Regioni”, in programma da domani al 18 aprile. Nella prima fase della competizione, la Sicilia affronterà Basilicata, Marche e Lombardia.

