ROSSAZZURRI IN GIRO: Bocic, due settimane vissute da protagonista “aiutando” il Catania

18 gettoni di presenza conditi da 2 gol e 1 assist. Questi i numeri della prima parte dello scorso campionato di Milos Bocic con la maglia del Catania, prima che la rivoluzione del calciomercato di gennaio 2024 lo portasse altrove. L’esterno offensivo serbo, infatti, ha maturato esperienza in prestito al Fiorenzuola (mettendo a referto 2 assist senza reti all’attivo), poi – in questa stagione – al Latina (passando per l’esperienza-lampo di Taranto).

Il calciatore classe 2000 nelle ultime due settimane ha vissuto un momento esaltante, siglando i gol decisivi ai fini della salvezza nerazzurra. Prima contribuendo a piegare la resistenza dell’AZ Picerno (1-2), poi quella del Potenza (1-0). Il Catania ringrazia, perchè nel primo caso è stata respinta la minaccia del Picerno in ottica quinto posto, mentre al cospetto del Potenza si è evitato che la squadra allenata da De Giorgio scavalcasse il Catania in classifica. E domenica si giocherà proprio Potenza-Catania, sfida chiave.

