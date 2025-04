ROSSAZZURRI IN GIRO: Maffei, primo gol da professionista

Il suo cartellino appartiene ancora al Catania. Stiamo parlando di Mattia Maffei, laterale sinistro che ha compiuto vent’anni a dicembre e attualmente è in forza al Trento. La squadra allenata dall’ex Catania Luca Tabbiani lo ha prelevato in prestito dalla società rossazzurra nel mercato invernale, dopo la prima parte di stagione disputata tra le file della Cavese.

Nei giorni scorsi Maffei ha provato una gioia particolare, quella del suo primo gol da calciatore professionista battendo il portiere con un preciso sinistro all’angolino. Rete con cui il ragazzo classe 2000 ha contribuito al rotondo successo per 5-1 ai danni dell’Albinoleffe. Il Trento, in cui milita peraltro anche l’ex attaccante del Catania Samuel Di Carmine, è in lotta per un piazzamento al quarto posto nel girone A di Serie C. Tabbiani sta puntando forte sulla freschezza e “fame” di Maffei, quasi sempre schierato dal 1′ in maglia gialloblu.

