ROSSAZZURRO 2024/25: Inglese ancora in testa, Jimenez il più vicino al bomber

Come ogni anno, al termine della stagione viene eletto il “Migliore Rossazzurro” in base al numero di preferenze che, di gara in gara, i tifosi del Catania attribuiscono ai giocatori in campionato. Al momento, quando sono trascorse 34 giornate nel girone C di Serie C, il calciatore ad avere ottenuto il maggior numero di consensi (6) è il bomber Roberto Inglese, il quale ha saltato le ultime sei partite causa infortunio.

Assenza pesante, quella del centravanti classe 1991 ma, in particolare nella seconda parte del campionato, sono cresciute le prestazioni di Kaleb Jimenez, che ha collezionato fino a questo momento 5 preferenze. L’italo-spagnolo è il più vicino ad Inglese. Resiste Stefano Sturaro, ben 3 volte scelto come migliore in campo nelle parte iniziale della stagione prima di un lungo periodo caratterizzato da problemi fisici, raggiunto dal jolly Gabriel Lunetta. In rialzo le quotazioni del portiere Andrea Dini, del difensore Matteo Di Gennaro e del laterale sinistro Armando Anastasio, tutti insieme con il fantasista Matteo Stoppa registrando 2 preferenze.

