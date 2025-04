SERIE C: 34a Giornata, Anastasio inserito nella Top 11 di TuttoMercatoWeb

Il laterale sinistro ex Casertana Armando Anastasio è stato uno dei migliori in campo tra le fila del Catania in occasione del recente confronto esterno con il Trapani. Il portale nazionale TuttoMercatoWeb.com lo ha inserito nella consueta Top 11 settimanale del girone C di Serie C.

Questo il commento a proposito dell’inserimento di Anastasio: “Terzo gol stagionale per il difensore, bravissimo a indovinare la traiettoria perfetta”. Una rete “che manda totalmente in tilt un Trapani in caduta libera e che nulla ha potuto nel derby contro un avversario apparso troppo superiore come ammesso da Antonini nel post partita“. Si fa riferimento anche allo sviluppo dell’azione, avviata dal solito Jimenez (angolo battuto corto) e proseguita con Stoppa, il quale ha servito ad Anastasio il pallone del momentaneo 1-0 catanese al “Provinciale”.

