SERIE C: acuto esterno del Cerignola, parità a Monopoli

Dopo i risultati maturati nel sabato calcistico, questo pomeriggio sono scese in campo altre quattro formazioni relativamente alla 35a Giornata del girone C di Serie C. L’Audace Cerignola si è imposta 2-0 sul campo della Cavese grazie al gol siglato alla mezz’ora del primo tempo da D’Andrea, attaccante che nella prima di stagione ha vestito la maglia del Catania, e da Capomaggio al 74′. Monopoli e Potenza, invece, non sono andati oltre lo 0-0 al “Veneziani”. Le gare Sorrento-ACR Messina e Catania-Avellino archivieranno il turno domenicale, lunedì sera si disputerà il derby campano tra Giugliano e Casertana.

CLASSIFICA

1.Audace Cerignola 64

2.Avellino 63

3.Monopoli 54

4.Crotone 51

5.Catania 47 (-1)

6.AZ Picerno 47

7.Benevento 46

8.Potenza 46

9.Juventus Next Gen 41

10.Giugliano 39

11.Cavese 38

12.Trapani 35

13.Team Altamura 34

14.Sorrento 32

15.Foggia 30

16.Latina 28

17.Casertana 25

18.ACR Messina 19 (-4)

LE PROSSIME PARTITE

17.30, Sorrento – ACR Messina

19.30, Catania – Avellino

(lunedì 7 Aprile) 20.30, Giugliano – Casertana

