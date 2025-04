SERIE C – Auteri (all. Benevento): “Obiettivo quinto posto, dipende solo da noi”

La vittoria per 4-2 sul campo dell’Audace Cerignola ha rilanciato le ambizioni del Benevento che, ora, punta al raggiungimento del quinto posto attualmente occupato in classifica dal Catania. L’allenatore dei sanniti Gaetano Auteri ci crede:

“Non vincevamo una partita da tanto tempo. Il calcio ha delle dinamiche che riguardano anche l’aspetto psicologico. A Cerignola ho avuto belle risposte da parte di tutti. Mancano due partite, si gioca per vincere, proveremo in tutti i modi a farlo. A volte le vittorie ti aiutano a ritrovare un pò di positività. Se riusciremo a vincere le due rimanente gare finiremmo al quinto posto, per come si erano messe le cose non sarebbe un piazzamento da buttare, anzi ci può aprire prospettive diverse. Dipenderà molto da noi, visto che Picerno e Catania avranno una partita in meno da giocare”, le parole del tecnico del Benevento.

