SERIE C – Cancellotti (Avellino): “Eravamo convinti di poterla ribaltare a Catania”

Tommaso Cancellotti, laterale destro dell’Avellino protagonista in occasione del gol-vittoria siglato domenica a Catania, torna sul match vinto per 2-1 nel corso di ‘Contatto Sport’, format di Prima Tivvù. Riportiamo di seguito un estratto, secondo quanto raccolto da tuttoavellino.it:

“E’ stata una gara molto importante. Sapevamo che dovevamo fare una prestazione matura, su un campo difficile. E dopo il risultato del Cerignola era tutto più difficile. Per come si era messa la partita, siamo contenti di questa vittoria, siamo rimasti tranquilli, convinti delle nostre potenzialità. Eravamo convinti di poterla ribaltare. Alcune difficoltà sono venute dal mio lato, il Catania è costruito anche per le caratteristiche dei giocatori di attaccare più a sinistra”.

“La rete di Lunetta? La fortuna è l’ultimo componente che valutiamo, perchè analizziamo i nostri movimenti. Ma diciamo che nel caso del loro gol, 2-3 rimpalli favorevoli li hanno avuti. Il mio assist per il 2-1? Sono attimi, sono momenti dove ti trovi in delle situazioni dove ti viene tutto in maniera naturale. E poi Patierno ha fatto un gran gol. Il primo è di una complessità esagerata, ma pure il secondo non era facile. E’ stato davvero molto bravo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***