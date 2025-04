SERIE C: Catania, non dipende solo da te. S’infiamma la lotta per il quinto posto

Potenza, Benevento e Picerno. Il Catania proverà a respingere fino alla fine gli assalti di queste squadre per il quinto posto. Al raggiungimento di tale scopo è stato fondamentale avere piegato la resistenza della Cavese, ma non basta. I rossazzurri hanno ancora una partita da giocare, il confronto proprio con il Potenza lontano dal “Massimino” il 26 Aprile. Purtroppo per la squadra guidata da Toscano la collocazione finale in campionato dipenderà anche dai risultati che emergeranno dagli altri campi.

Mentre, per il Picerno, potrebbe rivelarsi fatale il passo falso interno con il Latina, Benevento e Potenza giocheranno un partita in più. Soprattutto i sanniti hanno rialzato la testa conseguendo una vittoria convincente sul campo dell’Audace Cerignola, seconda forza del campionato. Un 2-4 che rilancia le ambizioni della squadra di Auteri, che nei prossimi turni se la vedrà con Trapani e Giugliano. Quinta posizione a rischio per il Catania, con anche il timore che il -1 inflitto dalla giustizia sportiva ad inizio stagione possa incidere.

Come già segnalato nei giorni scorsi, l’eventuale piazzamento in quinta posizione garantirebbe la disputa dei primi due turni playoff tra le mura amiche avendo a disposizione due risultati su tre. Potrebbero rivelarsi decisivi anche gli scontri diretti tra le formazioni coinvolte. A parità di punteggio con il Benevento, ad oggi avrebbe la meglio sul Catania la formazione campana in virtù della differenza reti (+3). Con il Potenza pesa il ko per 0-2 riportato al “Massimino” in campionato. Al cospetto del Picerno è attualmente avanti il Catania per differenza reti (+2).

In caso di sesto o settimo posto si avrebbe la certezza di affrontare in casa solamente il primo turno della fase del girone. Cammino iniziale in trasferta dall’ottava posizione in giù. Ecco perchè il quinto posto finale diventa un obiettivo concreto. Fermo restando che gli spareggi promozione saranno comunque difficili da giocare, a prescindere dal fattore campo che, ad esempio, nel caso del Catania spesso non ha fatto la differenza in questa stagione.

