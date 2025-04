SERIE C: compensi agenti sportivi nel 2024, Catania al terzo posto (secondo nel girone C)

La Figc ha reso noti i compensi per gli agenti sportivi corrisposti dai club professionistici italiani dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024. Precisando che le informazioni riportate rappresentano i corrispettivi comunicati dai club, salvo eventuali e successive modifiche contrattuali e/o mancato avveramento di condizioni, a titolo di servizi resi per il periodo indicato.

Per quanto concerne il campionato di Serie C la spesa più alta in tal senso è quella sostenuta dalla Spal (872.391€). Secondo e terzo gradino del podio rispettivamente per Benevento (545.806€) e Catania (463.224€). Tra le altre società ad avere corrisposto le cifre più elevate agli agenti sportivi spiccano Triestina (352.553€), Feralpisalò (321.097€), Ascoli (303.992€), Virtus Entella (299.198€), Perugia (299.159€), Avellino (287.974€) e Ternana (282.431€).

Questa, invece, la speciale Top 10 riferita ai club del Girone C di Serie C:

1.Benevento 545.806€

2.Catania 463.224€

3.Avellino 287.974€

4.Crotone 159.729€

5.Potenza 152.234€

6.Foggia 137.074€

7.AZ Picerno 139.916€

8.Monopoli 98.300€

9.Sorrento 95.417€

10.Trapani 77.576€

