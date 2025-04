SERIE C: dal Vicenza alla Juventus NG, ecco le squadre sicure di partecipare ai playoff

Si avvicina l’appuntamento con i playoff di Serie C. Mancano solamente i verdetti relativi al girone C, ma ormai il quadro delle partecipanti agli spareggi promozione per la B è ben delineato.

Nel raggruppamento A, come detto, il Padova festeggia l’aritmetico salto in cadetteria costringendo il Vicenza (secondo) a disputare i playoff. Seguendo l’ordine di classifica Feralpisalò, Albinoleffe, Renate, Giana Erminio, Trento, Atalanta U23, Virtus Verona e Arzignano sono le altre compagini del raggruppamento sicure di spareggiare per la B. Resta fuori il Novara allenato da Peppe Mascara che, dopo tre risultati utili consecutivi, crolla in trasferta contro la Triestina (6-0), la quale a sua volta giocherà i playout.

Nel girone B, escludendo la capolista Virtus Entella, ai playoff c’è un posto in più avendo il Rimini vinto la Coppa Italia Serie C (certo l’accesso alla Fase Nazionale degli spareggi): Ternana, Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini, Pontedera e Gubbio, queste le squadre partecipanti. Fuori compagini blasonate come Perugia e Ascoli (i marchigiani hanno evitato in extremis i playout). Per quanto concerne il girone C, già sicure della partecipazione Audace Cerignola, Monopoli, Crotone, Catania, Benevento, Potenza, AZ Picerno e Juventus Next Gen. Giugliano o Trapani completeranno la graduatoria.

