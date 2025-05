SERIE C – De Giorgio (all. Potenza): “Col Catania meritavamo di vincere, vogliamo continuare a stupire nei playoff”

L’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio è tornato sulla sconfitta interna maturata contro il Catania, ai microfoni di Teleregione:

“Eravamo un pò timorosi e contratti nei primi 25 minuti ma abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo abbiamo subito zero, costruendo diverse occasioni per andare in vantaggio, penso anche ad un’occasione clamorosa fallita nella ripresa. Poi succede che prendi gol contro una squadra forte e di qualità, ma vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Neanche il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quello che ho visto, perchè le occasioni le abbiamo avute noi, credo che Alastra non abbia effettuato parate, siamo arrivati alla conclusione sia nel primo che nel secondo tempo. A volte nel calcio l’episodio ti può aiutare o meno, col Catania non ci ha aiutato. Dispiace perchè volevamo continuare a stupire in campionato, comunque vogliamo farlo nei playoff”.

