SERIE C: Di Tacchio e D’Andrea nella Top 11 di TuttoC e TuttoMercatoWeb

Uno milita nel Catania, l’altro è passato all’Audace Cerignola venendo ceduto dal club rossazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Parliamo rispettivamente del centrocampista Francesco Di Tacchio e dell’attaccante Filippo D’Andrea.

Il primo è stato inserito nella speciale Top 11 del portale specializzato sulle vicende del campionato di terza serie, TuttoC.com: “Nonostante il risultato finale che vede gli etnei cedere all’Avellino, gioca un bel match, di quantità e qualità”, si legge. Il secondo, invece, fa parte della Top 11 di TuttoMercatoWeb.com: “Gol esteticamente non bellissimo, ma quanto mai utile per alimentare il sogno promozione diretta. Tap-in da pochi passi e rete che consente quantomeno di mettere un po’ di pressione all’Avellino capolista. Nell’uno contro uno è, a tratti, imprendibile. Va vicino alla doppietta con un tiro in diagonale che sfiora il palo”.

