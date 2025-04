SERIE C: è la Virtus Entella la prima squadra promossa in B

E’ la Virtus Entella la prima squadra di questo campionato di Serie C ad avere staccato matematicamente il pass per andare in Serie B. Ad un paio di giornate alla fine del torneo, la formazione di Fabio Gallo non può essere più raggiunta in vetta dalla Ternana allenata da Liverani, seconda classificata nel girone B e sconfitta dal Milan Futuro. Cicerelli e Cianci, autori fin qui rispettivamente di 30 gol in due (18 il primo, 12 il secondo), saranno dunque costretti a disputare i playoff per provare a centrare il salto di categoria. I Diavoli Neri, invece, tornano in cadetteria quattro anni dopo l’ultima volta.

