SERIE C: il Catania approfitta del passo falso del Picerno, portandosi a +3 dai lucani

Prime squadre in campo per la 36a Giornata del girone C di Serie C, in attesa dei successivi incontri in programma domenica e lunedì. Mentre sul campo della Cavese Jimenez ha messo a segno il gol che ha consegnato tre punti fondamentali al Catania, a Picerno i padroni di casa, un pò a sorpresa, sono usciti sconfitti dal confronto con il Latina per 1-2: in questo caso in gol Ciko (ex di turno) e Bocic (attaccante in prestito dal Catania) tra le fila nerazzurre, di Bernardotto nel finale la rete lucana. Alla luce di questo risultato il Catania si porta in classifica a +3 dallo stesso Picerno. Il Giugliano, invece, ha stravinto il derby campano con il Sorrento (5-0): marcatori Caldore, Oyewale, Del Sole, Padula e Njambè.

CLASSIFICA

1.Avellino 66

2.Audace Cerignola 64

3.Monopoli 54

4.Crotone 51

5.Catania 50 (-1)

6.AZ Picerno 47

7.Benevento 46

8.Potenza 46

9.Giugliano 43

10.Juventus Next Gen 41

11.Cavese 38

12.Trapani 35

13.Sorrento 35

14.Team Altamura 34

15.Latina 31

16.Foggia 30

17.Casertana 26

18.ACR Messina 19 (-4)

SABATO 12 APRILE

AZ Picerno 1-2 Latina

2′ Ciko (L), 66′ Bocic (L). 90’+2 Bernardotto (P)

Cavese 0-1 Catania

60′ Jimenez

Giugliano 5-0 Sorrento

38′ Caldore, 41′ Oyewale, 76′ Del Sole, 81′ Padula, 90′ Njambè

DOMENICA 13 APRILE

17.30, Potenza – Casertana

17.30, Trapani – Team Altamura

19.30, Audace Cerignola – Benevento

19.30, Avellino – Monopoli

LUNEDI’ 14 APRILE

20.30, Crotone – Foggia

