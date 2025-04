SERIE C: il Catania diventa la bestia nera di Torrente, ancora un momento amaro per lui

Terza vittoria del Catania su cinque precedenti con una squadra allenata da Vincenzo Torrente. Le ultime due affermazioni etnee fanno particolarmente male al tecnico campano.

La scorsa stagione, seduto sulla panchina del Padova, Torrente andò molto vicino alla conquista della Coppa Italia Serie C ma dovette scontrarsi con la fame di vittoria del Catania che, al “Massimino”, riuscì a centrare l’obiettivo aggiudicandosi la finale. Un ko che lasciò strascichi evidenti, con Torrente esonerato nel giro di una settimana nonostante il secondo posto in campionato dei biancoscudati.

A Trapani, l’ex allenatore del Padova si giocava la panchina. Aveva confidato al presidente Antonini di avere la squadra dalla sua parte, che si sarebbe aggiudicato il derby siciliano portando i granata ai playoff. A giudicare dal responso del rettangolo verde, le cose non sono andate esattamente così. Lo stesso Antonini, dopo avergli rinnovato la fiducia in settimana, immediatamente dopo una sconfitta che ha definito “umiliante” ha optato per l’esonero di Torrente. Quest’ultimo, che in passato fu un profilo valutato dal Catania, proprio nella squadra rossazzurra adesso vede un vero e proprio incubo, la classica bestia nera.

