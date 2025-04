SERIE C: il Latina cambia guida tecnica, c’è anche l’ex Catania Piccolo

Il Latina ha ufficializzato l’esonero di Roberto Boscaglia, scegliendo per la sostituzione Alessandro Bruno, figura simbolo del club e protagonista per un biennio in Serie B con la maglia nerazzurra. Con lui anche il vice Antonio Piccolo, che i tifosi rossazzurri ricorderanno per i suoi trascorsi sotto l’Etna tra il 2020 e 2022, anno della radiazione del Calcio Catania dai ranghi federali. Entrambi hanno sottoscritto il contratto con il Latina, in seguito alla risoluzione consensuale con l’Arzignano Valchiampo, fino al 30 giugno 2026.

Piccolo commentò così la notizia della cancellazione del Calcio Catania via social tre anni fa: “Questo non era il finale che mi ero immaginato, non era il finale che meritavate! Vedere finire così una storia gloriosa fatta di passione, sudore, sacrificio, attaccamento viscerale alla propria terra, ai propri colori, alla maglia è stato una totale mancanza di rispetto da parte di chi queste emozioni non le capisce o meglio se ne è sbattuto altamente!”.

“Grazie a voi TIFOSI che ci siete stati sempre vicini e ci avete supportato in ogni modo!!! Il vostro amore ci è arrivato in ogni istante! Mi avete trasmesso qualcosa di unico! Grazie a chi a Torre del Grifo, dall’hotel alla cucina, dai ragazzi della guardiola ai manutentori, che non ci hanno fatto mancare mai nulla! Grazie a Peppe e Grazia, i nostri magazzinieri, che per stare dietro a noi hanno passato le pene dell’inferno! Grazie ad Emanuele, il centro di ogni cosa! Grazie allo staff tecnico che ci ha aiutato a superare ogni difficoltà! Grazie ai miei compagni di squadra, Uomini veri, per aver lottato sempre insieme!!! Grazie Catania”.

