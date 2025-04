SERIE C: il Padova di cinque ex rossazzurri sale in B

Fa festa il Padova, nel girone A di Serie C. I patavini, infatti, hanno concluso il campionato pareggiando 0-0 fuori casa contro il Lumezzane, risultato sufficiente ai fini del ritorno in cadetteria, mantenendosi in vetta davanti al Vicenza secondo, sconfitto dal Trento. Padova che sale in B a sei anni di distanza dall’ultima retrocessione (annata 2018/19, ndr).

Dando uno sguardo alla rosa del Padova, figurano cinque ex calciatori del Catania. L’esterno offensivo Simone Russini si mise in evidenza alle pendici dell’Etna con gol e assist nella stagione del fallimento del Calcio Catania. Condivise l’avventura in casacca rossazzurra con il portiere Andrea Sala, che duellò con Giuseppe Stancampiano per il posto da titolare.

Nel 2018/19 l’attaccante Michael Liguori vestì la maglia del Catania in quella che sancì la sua prima esperienza nel calcio professionistico. Poche apparizioni per lui in Sicilia, lasciando comunque intravedere potenzialità interessanti. Oggi è protagonista con il Padova. Altro ex Catania è la punta classe 1996 Mattia Bortolussi. Cresciuto nelle giovanili etnee, una volta lasciata la Sicilia nel 2015 ha spiccato il volo altrove siglando caterve di reti un pò dappertutto (quest’anno ha raggiunto quota 16 centri, ndr).

Infine, Adriano Zancopè. L’ex estremo difensore del Catania nel 2000/01 difese in 13 occasioni i pali rossazzurri subendo 18 gol. Da diversi anni lavora nello staff tecnico patavino in qualità di preparatore dei portieri. Zancopè, tra l’altro, nel 1997 vinse con la Nazionale italiana le Universiadi disputate in Sicilia, conquistando la medaglia d’oro a Palermo, davanti a 30mila spettatori, contro la Corea del Sud.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***