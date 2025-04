SERIE C – Kragl (Trapani): “Volevamo battere il Catania, prendiamoci le nostre responsabilità”

Il presidente del Trapani Valerio Antonini lo ha ingaggiato pochi giorni prima del derby siciliano con il Catania, riaccogliendolo dopo avere contribuito in larga misura al vittoria dello scorso campionato di Serie D. Oliver Kragl è stato subito spedito in campo contro il Catania e lui, che in settimana aveva spronato i tifosi a raggiungere in massa lo stadio “per vincere insieme la partita”, non ha lesinato sforzi. Il risultato finale, però, ha premiato nettamente il Catania.

Nel corso di ‘T-Zone’, su Telesud, Kragl ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Immaginavo un pomeriggio diverso contro il Catania ma sono felice di essere ritornato a casa. Dopo 5 sconfitte di fila un giocatore si sente sempre un pò debole, abbiamo provato a vincere la partita ma è andata male. L’unica cosa che possiamo fare è lavorare giorno dopo giorno per fare risultato nelle prossime gare, prendendoci le nostre responsabilità”.

