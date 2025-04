SERIE C – Maiuri (all. Cavese) a Globus: “Tenevamo molto alla gara col Catania, ne usciamo male”

In aggiunta alle dichiarazioni rilasciate in sala stampa nel post gara, riportiamo le parole ai microfoni di Globus Television di Vincenzo Maiuri, allenatore della Cavese, a commento della sconfitta casalinga maturata col Catania:

“La partita è stata equilibrata, decisa da un episodio. Poteva benissimo finire 0-0 ma il Catania ha avuto la capacità di fare gol in una delle pochissime situazioni concesse, con una palla sopra il braccetto nostro, capitalizzando quanto prodotto. Noi al contrario non siamo stati capaci di tramutare in gol quelle poche situazioni che abbiamo creato. Peccato, perchè tutti quanti tenevamo molto a questa gara. Purtroppo non siamo stati in grado di ottenere un risultato positivo, volevamo addirittura vincere la partita. Ne usciamo male ma ci sono ancora due gare a disposizione per rimetterci in piedi”

