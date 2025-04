SERIE C – Merola (Pescara): “Possiamo vincere i playoff, sono molto fiducioso”

Davide Merola, attaccante del Pescara che il Catania ha provato a strappare agli abruzzesi in sede di calciomercato, non riuscendo nell’intento, crede di riuscire a spuntarla con la squadra allenata da Silvio Baldini (ex allenatore rossazzurro) nei playoff:

“Da qualche settimana stiamo lavorando per arrivare al massimo della forma agli spareggi. L’obiettivo promozione diretta è sfumato da tempo, ma restiamo convinti di poter raggiungere la Serie B. Andremo ai playoff per vincerli, ne sono molto fiducioso. Abbiamo sbagliato alcune partite nel momento cruciale del campionato, buttando via punti preziosi. Ma non è il momento di guardare indietro. C’è ancora la possibilità di riscatto. Siamo un gruppo fantastico, molto unito. Crediamo tutti di poter arrivare fino in fondo. Sappiamo che sarà dura, ma siamo pronti a lottare partita dopo partita”, le parole riportate da tuttocalciopescara.

