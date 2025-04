SERIE C – Novellino: “E’ il Catania a dover temere l’Avellino…”

Ex allenatore di Catania e Avellino, Walter Novellino (che tempo fa ha manifestato le sue perplessità sul Catania) considera la squadra irpina – in lotta per il primato con l’Audace Cerignola – favorita per la vittoria del campionato. In vista del prossimo turno di campionato che vedrà i biancoverdi di scena al “Massimino” ed i pugliesi a Cava de’ Tirreni, Novellino rilascia le seguenti dichiarazioni al quotidiano Il Mattino:

“Fare risultato domenica significherebbe molto, anche perché credo che la partita del Cerignola a Cava de’ Tirreni sarà tosta per i pugliesi, visto che la Cavese è in piena corsa per i playoff. L’Avellino non deve farsi assolutamente distrarre, è il Catania a dover temere la squadra di Biancolino. Non mi aspetto una partita bella, ma tirata e decisa dagli episodi. Biancolino è molto sicuro di sé, una persona positiva e ha quella giusta dose di presunzione che nel calcio serve”.

