SERIE C – Patierno (Avellino): “Fare risultato a Catania non è da tutti”

Con la sua doppietta ha permesso all’Avellino di fare bottino pieno a Catania, avvicinando sensibilmente gli irpini alla promozione diretta in Serie B. L’attaccante biancoverde Cosimo Patierno ha commentato così il successo ottenuto, ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, venire a fare risultato a Catania non è da tutti. Abbiamo disputato una grande gara, siamo contenti per i tre punti e lo sono anche a livello personale per la mia doppietta. Ci ha fatto male vedere il Settore Ospiti dello stadio vuoto, abbiamo sputato sangue fino all’ultimo per i nostri tifosi. Vittoria su un campo difficile, dando un grandissimo segnale al campionato ma non abbiamo fatto ancora nulla. Il destino è nelle nostre mani. Andiamo via da Catania con tre punti importanti ma il prossimo impegno sarà difficilissimo contro il Monopoli”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***