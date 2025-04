SERIE C – Picerno, Pagliai ‘punta’ il Catania: “Possiamo ancora giocarci il quinto posto”

Il terzino del Picerno Gabriele Pagliai, vicino al passaggio al Catania nella finestra invernale del calciomercato ma poi non se n’è fatto nulla, con i rossazzurri che hanno prelevato dai lucani il solo Andrea Allegretto, punta a conquistare il quinto posto, attuale collocazione in classifica del Catania. Queste le parole di Pagliai a Tmw Radio:

“Dobbiamo cercare di finire il campionato nel migliore dei modi, possiamo ancora giocarci il quinto posto. Saremmo molto avvantaggiati in chiave playoff. Noi siamo una squadra che non ha paura di nessuno, dimostrandolo ogni domenica. Siamo andati ovunque da Catania passando per Crotone e Trapani, facendo la partita. Con un pò di fortuna magari avremmo vinto anche determinate gare”.

“Dobbiamo provare a giocare in casa le prime partite dei playoff, lì si azzera tutto. Recuperando anche qualche pedina fondamentale dall’infermeria penso che ce la potremo giocare con tutte. Non ci regalerà niente di nessuno, bisogna continuare a spingere in allenamento affrontando i prossimi incontri con lo stesso spirito con cui abbiamo sfidato compagini come Benevento, Avellino e Cerignola”.

