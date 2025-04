SERIE C: risultati e classifica in attesa del posticipo. Potenza e Benevento a -1 dal Catania

Aspettando l’esito del posticipo in programma lunedì sera allo stadio “Ezio Scida”, dove il Crotone sfiderà il Foggia, vediamo i risultati maturati su tutti gli altri campi del girone C di Serie C, in occasione della 36a Giornata. Dopo la roboante vittoria del Giugliano nel derby con il Sorrento ed i successi esterni di Latina e Catania, rispettivamente a Picerno e Cava de’ Tirreni, sono scese in campo otto squadre nel turno domenicale.

Il Trapani, vittorioso tra le mura amiche per 2-0 ai danni del Team Altamura per effetto dei gol di Kragl e Silvestri, spera ancora di poter acciuffare in extremis la zona playoff. Vince anche il Potenza al “Viviani” contro la Casertana, 2-1: i gol nella ripresa. La sblocca Castorani, pari ospite con Bunino e Rosafio riporta avanti i lucani. Benevento corsaro a Cerignola, rilanciandosi in classifica: Pinato e Manconi portano in vantaggio i sanniti, Capomaggio accorcia le distanze, poi tris di Lanini e poker di Lamesta, Cuppone riduce le distanze (2-4). Tre punti, inoltre, per l’Avellino che grazie alla rete di Lescano piega la resistenza del Monopoli al “Partenio-Lombardi” consolidando la vetta. Sulla base dell’esito delle sfide in questione, vediamo anche come cambia la classifica del raggruppamento meridionale.

RISULTATI

Audace Cerignola 2-4 Benevento

16′ Pinato (B), 41′ Manconi (B), 61’ Capomaggio (C), 66’ Lanini (B), 72’ Lamesta (B), 75’ Cuppone (C)

Avellino 1-0 Monopoli

32′ Lescano

AZ Picerno 1-2 Latina

2′ Ciko (L), 66′ Bocic (L), 90’+2 Bernardotto (P)

Cavese 0-1 Catania

60′ Jimenez

Giugliano 5-0 Sorrento

38′ Caldore, 41′ Oyewale, 76′ Del Sole, 81′ Padula, 90′ Njambè

Potenza 2-1 Casertana

49′ Castorani (P), 56′ Bunino (C), 72′ Rosafio (P)

Trapani 2-0 Team Altamura

32′ Kragl, 47′ Silvestri

Crotone – Foggia (lunedì 14 aprile, 20:30)

CLASSIFICA

1.Avellino 69

2.Audace Cerignola 64

3.Monopoli 54

4.Crotone 51

5.Catania 50 (-1)

6.Benevento 49

7.Potenza 49

8.AZ Picerno 47

9.Giugliano 43

10.Juventus Next Gen 41

11.Trapani 38

12.Cavese 38

13.Sorrento 35

14.Team Altamura 34

15.Latina 31

16.Foggia 30

17.Casertana 26

18.ACR Messina 19 (-4)

