SERIE C: verrà introdotto il salary cap, ecco in cosa consiste

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito rende nota l’introduzione di un tetto salariale nel campionato di Serie C. Queste le sue parole in sala stampa sul tema:

“La regola andrà in vigore in via sperimentale nel prossimo campionato e poi sarà effettiva dal successivo torneo. Parliamo dell’introduzione del salary cap, il massimo a cui una società potrà arrivare per dare dei soldi. Chi dovesse uscire fuori da questi parametri, non integrerà come accadeva in precedenza la fideiussione, ma verrebbe sanzionato in termini amministrativi e sportivi, ricevendo punti di penalizzazione in classifica”.

“Se l’anno prossimo io chiamerò il signor Bianco Oreste per chiedergli di venire a giocare a Benevento e lui mi richiede una cifra di 100mila euro, io non posso prenderlo se vado fuori dai parametri del salary cap, che è complessivo. Questa è una riforma voluta e votata dalla maggioranza dei presidenti di Serie C di piccoli club che vogliono fare in modo che le realtà più grandi non possano andare a sviluppare un certo tipo di mercato”.

