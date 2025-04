SERIE C – Vigorito (Pres. Benevento): “Playoff, oggi il nostro sogno è il quinto posto”

Così in sala stampa Oreste Vigorito, presidente del Benevento, in vista dell’ultima giornata di campionato e dei playoff:

“Se la svolta non è arrivata evidentemente non abbiamo ancora capito i motivi. Dobbiamo superare questa confusione, mi auguro che questo possa avvenire in tempi sufficienti per non fare un brutto playoff. Oggi non siamo più primi in classifica ma è come se fossimo ultimi, qualcuno dimentica che in altre piazze è quasi un sogno raggiungere i playoff. Mi auguro che con l’aiuto di tutti ci si possa rimettere a cavallo provando a fare un buon finale di campionato prolungato, perchè i playoff rappresentano il prolungamento di un campionato”.

“Sono responsabile di un’annata vista in un modo a dicembre e in un’altra adesso. Ricerco delle soluzioni perchè accanto ad una società modello nascano poi tutti gli altri modelli. Ai playoff non si può dire quello che succederà. io per questa squadra e città pago ogni mese 1.5 milioni di euro, voglio andare in B e lotterò per questo. La rosa attuale non è da Serie B ma spero che i playoff – così come strutturati sono una grande ingiustizia – possano andare bene perché è nella speranza che si cresce, a differenza dei fallimenti. Oggi il nostro sogno è il quinto posto, poi ci sarà la partita del 4 maggio e io mi auguro che vedremo parecchie gare nonostante dovremo fare qualche viaggio fuori”.

