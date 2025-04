SERIE C: vince il Crotone nel posticipo. Riepilogo classifica e risultati

Il posticipo della 36a Giornata del girone C di Serie C se lo aggiudica, come da pronostico, il Crotone. Piegata allo stadio “Ezio Scida” la resistenza del Foggia. 3-2 il risultato finale: a segno l’attaccante italo-argentino Guido Gomez nelle battute iniziali dell’incontro, pareggio di Santaniello intorno alla mezz’ora, nel secondo tempo Cargnelutti e Groppelli calano il tris rossoblu, l’ex Catania Emmausso accorcia le distanze. Vediamo come cambia la classifica, riepilogando anche tutti i risultati del turno di campionato.

CLASSIFICA

1.Avellino 69

2.Audace Cerignola 64

3.Crotone 54

4.Monopoli 54

5.Catania 50 (-1)

6.Benevento 49

7.Potenza 49

8.AZ Picerno 47

9.Giugliano 43

10.Juventus Next Gen 41

11.Trapani 38

12.Cavese 38

13.Sorrento 35

14.Team Altamura 34

15.Latina 31

16.Foggia 30

17.Casertana 26

18.ACR Messina 19 (-4)

RISULTATI

Audace Cerignola 2-4 Benevento

16′ Pinato (B), 41′ Manconi (B), 61’ Capomaggio (C), 66’ Lanini (B), 72’ Lamesta (B), 75’ Cuppone (C)

Avellino 1-0 Monopoli

32′ Lescano

AZ Picerno 1-2 Latina

2′ Ciko (L), 66′ Bocic (L), 90’+2 Bernardotto (P)

Cavese 0-1 Catania

60′ Jimenez

Crotone 3-2 Foggia

9′ Gomez (C), 34′ Santaniello (F), 55′ Cargnelutti (C), 57′ Groppelli (C), 75′ Emmausso (F)

Giugliano 5-0 Sorrento

38′ Caldore, 41′ Oyewale, 76′ Del Sole, 81′ Padula, 90′ Njambè

Potenza 2-1 Casertana

49′ Castorani (P), 56′ Bunino (C), 72′ Rosafio (P)

Trapani 2-0 Team Altamura

32′ Kragl, 47′ Silvestri

