SERIE C – Vrenna (D.G. Crotone): “Terze e quarte statisticamente favorite nei playoff, ma format sbagliato”

Così, in sala stampa, il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna in vista dei playoff:

“Dobbiamo fare i conti con questo format dei playoff che sono, diciamo, un secondo campionato, dove 28 squadre si confrontano per un solo posto. Statisticamente abbiamo visto che di solito le terze e le quarte sono quelle un pò più favorite delle altre, non voglio dire che noi lo siamo ma vedremo come affronteranno i ragazzi questi spareggi. Lavorando più sui difetti, sapendo di avere fatto un grande girone di ritorno in chiave offensiva”.

“Se c’è un avversario che temo più di altre? Non bisogna fare pronostici o pensare a chi sarebbe meglio non incontrare, le squadre vanno affrontate tutte con rispetto e umiltà. Come noi sfideremo squadre scomode, lo sarà anche il Crotone per le altre. Il problema è che il playoff in sè è difficile. Questo format a mio avviso è sbagliato. Rappresenta un terno al lotto. E’ troppo complesso perchè ci sono squadre che investono risorse durante il campionato e lo sperperano magari in una partita secca, questo non lo trovo giusto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***