SERIE D: il Casarano dell’ex Catania Pinto torna tra i professionisti

26 anni dopo, Casarano scrive la storia facendo ritorno nel calcio professionistico. E’ festa nel comune di 19mila abitanti della provincia di Lecce per la vittoria matematica del campionato di Serie D girone H, riuscendo ad avere la meglio su club quotati come Fidelis Andria, Nocerina e Virtus Francavilla. Vittoria con due giornate d’anticipo per i pugliesi in cui milita l’ex terzino del Catania Giovanni Pinto. C’è anche il contributo del calciatore classe 1991 che ha collezionato 23 presenze in questo campionato condite da 2 assist vestendo, curiosamente, proprio la maglia rossazzurra, stessi colori sociali degli etnei.

Pinto, lo ricordiamo, tra le fila del Catania ha collezionato un’ottantina di apparizioni vivendo anche la sfortunata esperienza del fallimento. Riprendiamo alcune dichiarazioni rilasciate dal ragazzo ai nostri microfoni tempo fa, ricordando Catania: “In Sicilia ho passato tre anni negativi sotto il profilo sportivo e societario mentre sotto tutti gli altri punti di vista sono stati assolutamente fantastici. La gente, la tifoseria e la città sono meravigliosi ed a Catania si vive benissimo. La passione e l’amore che questa piazza ha nei confronti della propria squadra del cuore la rendono una delle realtà più importanti d’Italia. Questa città ti entra dentro e ti fa sentire davvero speciale ed importante”.

